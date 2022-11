15 leerlingen leren coderen op kamp: “Leuk, én we hebben iets bijgeleerd”

kuurneOnlineschool Icha, dat sinds kort nu ook een fysieke locatie heeft langs de Brugsesteenweg in Kuurne, pakt deze week uit met een ‘codeerkamp’. Vandaag, morgen en overmorgen leren kinderen er de basis van programmeren en coderen via het spel Minecraft, een Lego-robot en de mini-computer micro:bit.

Icha startte als een onlineschool, waarbij kinderen vanaf 5 jaar online les krijgen. “Icha is onder andere ideaal voor kinderen van Vlamingen in het buitenland, die toch in het Nederlands les willen blijven volgen”, zegt Philip Vertriest. “Dat maakt het makkelijker om de draad weer op te nemen eens ze terug in België zijn. Maar daarnaast kun je bij ons ook terecht voor bijles bijvoorbeeld als er problemen zijn met bepaalde vakken.”

Sinds kort is Icha nu ook een fysieke school, met een stek in het voormalige pand van parfumerie Devos. Deze week vinden de eerste lessen er plaats, tijdens een programmeer- en codeerkamp. “Minecraft, de kinderen spelen dat thuis ook ter ontspanning”, zegt Vertriest. “Maar in deze educatieversie van het spelletje kunnen we bepaalde functies uitzetten en specifiek op het aspect programmeren focussen. Al spelenderwijs leren ze ook bij. Hetzelfde geldt voor de andere luikjes van het kamp: het is leuk, maar we dagen hen tegelijk ook uit.”

Dat het leuk was, bevestigen Thibault Devos en Thibaut Ketels. “We spelen thuis graag Minecraft, maar hier hebben we nog veel nieuwe dingen geleerd. Het was echt tof.”

“We zijn nu gestart met vakantiekampjes, maar willen dat coderen op termijn ook graag aanbieden op woensdagnamiddag en zaterdagen. ‘Computationeel denken’ is de mentale vaardigheid om met concepten, methoden en logisch redeneren problemen op te lossen. Het wordt in de toekomst een even belangrijke pijler in het onderwijs als pakweg wiskunde en Frans. Met deze programmeer- en codeerlessen spelen we daarop in. We geven ook lessen aan leerkrachten, zodat zij dat ‘computationeel denken’ ook in hun eigen lessen kunnen opnemen.”

