12 jaar na wielrenner Frederiek Nolf sterft ook zijn papa Freddy in zijn slaap: “Hij is gestorven aan een gebroken hart”

Kortrijk Vlaamse overheid trekt 1,5 miljoen euro uit voor nieuwe Leiebrug

Tijdens een inspectie begin 2018 bleek dat de Leiebrug tussen de Buda- en Leiestraat in Kortrijk in slechte staat is en moet afgebroken worden. De Vlaamse Waterweg voert momenteel een studie uit met het oog op het bouwen van een nieuwe brug. De werken zijn gepland in 2023 en 2024. Dat leert Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

27 december