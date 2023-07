Slecht weer aan zee? De tofste activiteiten om te doen in Middelkerke

1. Flaneer over de nieuwe zeedijk in Westende

Snuif de zilte zeelucht op tijdens een ontspannen wandeling langs de fonkelnieuwe zeedijk in Westende. Na drie jaar bouwen is de groene grasdijk klaar en het is een pareltje. Van het iconische Grand Hotel Bellevue wandel je dwars door de nieuw aangelegde duinen tot aan surfclub De Kwinte, zo’n anderhalve kilometer verderop.

2. Strijk neer bij een beachbar

De ingrediënten voor het ultieme vakantiegevoel: zand, zon, zee en een lekker drankje. In Middelkerke en Westende vind je maar liefst negen trendy beachbars waar je geniet van een verfrissend sapje, smoothie of cocktail met je voeten in het zand. Of je nu wil zonnebaden, een spelletje wil spelen of gewoon wil relaxen: een beachbar is dé plek om te genieten met zand tussen je tenen. Laat de zeebries door je haren waaien terwijl je van je glas nipt. Bestel jij een ‘Skinny Bikini’, een ‘Long Island Beach Tea’ of een ‘Sex on the Beach’?

3. Maak een alpacawandeling

Ben jij een dierenvriend? Dan beleef je een onvergetelijk avontuur in het gezelschap van wollige alpaca’s of schattige mini-ezeltjes. Rep je naar Hof te Lande om je bijzondere wandelbuddy op te halen voor een tochtje. De sympathieke dieren leiden je graag rond in het prachtige hinterland. Geen zin om te wandelen? Dan kan je er ook pony’s verzorgen en vertroetelen. Extra tip: sluit je wandeling af met een hoeveijsje.

4. Bewonder kunst

Zit het weer tegen? Ook dan is er van alles te zien, want Middelkerke is de thuisbasis van verschillende kunstgalerijen en tentoonstellingen. Verken de kunstscene van de stad. De tentoonstelling ‘No Plastic in Heaven’ bewonder je het werk van William Sweetlove, vooral bekend om zijn grote dierensculpturen in kunststof. Of laat je verbazen door hedendaags kunstenaar Nick Ervinck, die zijn inspiratie haalde in de schoonheid van architectuur. En de zomertentoonstelling ‘La Isla Bonita’ neemt je mee naar een zomerse droomwereld met een duister kantje.

5. Sport in vrijetijdspark De Krokodiel

De Krokodiel is een walhalla voor sportliefhebbers. Of je nu de uitdaging wil aangaan op het avonturenparcours, een potje minigolf wil spelen of een fiets wil huren, dit park heeft voor elk wat wils. Je kan er ook padellen of een duik nemen in het gloednieuwe zwembad. Kortom: dit is een must voor actievelingen. Laat je energie de vrije loop en geniet van sport en spel in deze prachtige omgeving.

6. Beleef ‘Tien Om Te Zien’ live vanop de eerste rij

Luidkeels meezingen met de grootste zomerhits en de grootste sterren op het podium zien? Dat kan in Westende, tijdens de opnames van het legendarische ‘Tien Om Te Zien’. Denk: het iconische podium op de zeedijk, omringd door uitzicht op het strand, de zee en de ondergaande zon. Noteer 7, 8 en 9 augustus in je zomeragenda en maak je klaar voor een onvergetelijke avond vol muziek en entertainment. Om een opname bij te wonen kun je online tickets kopen bij VTM. Van de vrolijke sfeer en de aanstekelijke muziek kan je alvast zeker zijn!

Kan je niet wachten om deze Belgische kustparel te gaan ontdekken? Groot gelijk! Flaneren over de nieuwe zeedijk, relaxen in een beach bar of meezingen met de toppers van ‘Tien Om Te Zien’: dat en nog veel meer beleef je in Middelkerke.