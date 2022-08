Zin geven aan het zinloze: 50 Oekraïense kunstenaars laten wrede realiteit van oorlog zien met aangrijpende expositie

Traditioneel Oekraïens borduurwerk met wapens en militaire helikopters, een portret van de Russische dichter Aleksandr Poesjkin beklad met graffiti, foto’s van keurig geklede schoolverlaters die in de ruïnes staan van een gebombardeerd gebouw in Charkiv: het is allemaal te zien op een tentoonstelling van de nieuwste kunstwerken van Oekraïne. De expositie opende vorige week in Brussel en reist nu doorheen heel Europa.

Hoewel de kunst van het land misschien meer aandacht krijgt dan ooit tevoren, valt de tentoonstelling ‘The Captured House’ op omdat 90% van de werken is gemaakt sinds de Russische invasie op 24 februari begon. “In de eerste dagen van de oorlog waren de Oekraïense kunstenaars in shock. Ongeveer drie tot vier weken lang deed niemand iets”, zegt Katya Taylor, de curator van de tentoonstelling. “Kunstenaars voelden het nut van kunst niet meer.” Maar in april ontdekte Taylor een explosie van nieuw werk op Instagram.

Met schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s van zo’n 50 Oekraïense kunstenaars hoopt Taylor de wrede realiteit van de oorlog te laten zien zoals die elke dag voelbaar is. “De tentoonstelling gaat niet over de oorlog op zich, maar over een humanitaire catastrofe die mensen doormaken.

Spookachtige opname

Het tellen van alle kinderen die in de oorlog zijn omgekomen is het doel van Daria Koltsova, een in Charkiv geboren kunstenares die Odesa ontvluchtte toen het conflict begon. Nadat ze via Moldavië naar Palermo was gevlucht, voelde ze zich verloren, eindeloos scrollend door het nieuws, overweldigd door updates van minuut tot minuut over het bombarderen van Oekraïense steden en het doden van kinderen. Ze begon kleine hoofdjes van klei te maken. “Het was de druk die ik elke dag voelde, want elke dag kreeg ik die berichten. Het was echt pijnlijk en het begon allemaal vanuit mijn manier om dat allemaal te doorleven, een soort artistieke sublimatie.”

Volledig scherm 50 kunstenaars uit Oekraïne werkte mee aan de tentoonstelling. © Instagram/thecapturedhouse

Toen de tentoonstelling in Berlijn werd geopend, zat ze drie uur per dag in de kunstruimte in de kelder om de hoofden te maken. Elk van die hoofden stelde een kind voor dat in de oorlog was omgekomen. Spookachtige opnamen uit die tijd zijn onderdeel geworden van de tentoonstelling. Gekleed in een effen antieke Oekraïense jurk boetseert ze voorzichtig de klei om ogen te maken en vervolgens een neus. Schijnbaar onwillig om los te laten, voegt ze nog een hoofdje toe aan de stapel schreeuwende gezichten. “Elke keer als het beeld klaar is, neem ik afscheid en laat ik het los,” zegt ze. Ze werkt op de tonen van een bijgewerkte versie van een traditioneel Oekraïens wiegeliedje, ‘Oy Khodyt Son Kolo Vikon’ (De droom dwaalt door het raam).

Humanitaire catastrofe

Andere werken staan stil bij de agressor, zoals de kunstwerken van Igor Gusev. Hij maakt Russische klassiekers die met graffiti zijn vervormd. Een portret van Poesjkin, de nationale dichter die op elke Russische school wordt onderwezen, is overkrabbeld met de letter Z - het symbool van de Russische aanval. Het golvende grandioze zeegezicht ‘De Negende Golf’ van de 19e-eeuwse kunstenaar Ivan Aivazovsky is beklad met de slogan “Russisch oorlogsschip val dood” - het antwoord van Oekraïense verdedigers op een Russisch marineschip.

Volledig scherm Kunstwerk van Igor Gusev. © Instagram/igor.gusev.artist

Met schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s van zo’n 50 Oekraïense kunstenaars hoopt Taylor de wrede realiteit van de oorlog te laten zien zoals die elke dag voelbaar is. “De tentoonstelling gaat niet over de oorlog op zich, maar over een humanitaire catastrofe die mensen doormaken”, zegt Taylor. Na Brussel, hoopt het team van de tentoonstelling dat ze volgend jaar naar New York, Washington en San Francisco gaat, om de realiteit van de oorlog aan een Amerikaans publiek te tonen. “We zijn hier niet om geld of wapens te vragen,” zei Taylor. “Maar we zijn hier voor mensen te wijzen op hun keuze van politici op welk beslissingsniveau dan ook.”