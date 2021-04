Zeldzame Superman-strip verkocht voor recordbedrag van 2,37 miljoen euro

Kunst & Literatuur Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden

24 maart Striptekenaar Albert(o) Uderzo is op 92-jarige leeftijd overleden, zo is vandaag bij zijn familie vernomen. Hij was samen met schrijver René Goscinny, die in 1977 overleed, de geestelijke vader van de beroemde stripreeks ‘Asterix’.