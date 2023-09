Zeldzaam Harry Potter-boek haalt vraagprijs niet op veiling: “Eigenlijk zou het meer dan 20.000 euro moeten opleveren”

Jim Spencer van veilinghuis Hansons vindt het “jammer” dat de vraagprijs niet is geboden. “Als we het voor te weinig zouden hebben verkocht, zou dat niet goed zijn geweest. Het verdient het absoluut om tegen de grens van 20.000 pond op te leveren.”

Het ongecorrigeerde werk van schrijfster J.K. Rowling, die op de kaft van de proefdruk ‘J.A. Rowling’ wordt genoemd, werd in 1997 voor slechts 1 pond gekocht door een basisschool uit het Britse dorpje Minster Lovell. Na vijf jaar werd het boek uit de schoolbibliotheek gehaald omdat het mogelijk zeer waardevol was. In 2015 werd gevreesd dat het werk per ongeluk was weggegooid met het oud papier, maar tijdens de lenteschoonmaak eerder dit jaar werd het weer gevonden.

Met de opbrengst had de school kinderen uit de buurt willen stimuleren om meer te lezen. “Met zo’n goed doel in het vooruitzicht, had ik gehoopt dat een groot deel van het geld naar de school zou gaan”, zegt Spencer, die nog eens aangeeft hoe bijzonder het veilingstuk is. “Het werd gedrukt vlak voordat Harry Potter bekend werd, dat is de magie ervan.” De proefdruk van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ wordt in november opnieuw geveild.