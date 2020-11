Ze dicteerde haar boeken, was oerconservatief en hield niet van vrouwen: leven van schrijfster Barbara Cartland overtreft haar fictie

Kunst & Literatuur Amerikaan­se dichteres wint Nobelprijs Literatuur: “Vol humor, soms bijtend met sobere schoonheid”

9 oktober “Nobele onbekende”, zelden was het woord zo van toepassing als op de laureate van ’s werelds befaamdste literatuurprijs. Al is Louise Glück (77) in de VS dan wel een prominente dichteres, elders heeft ze nog continenten te veroveren. “Maar ze is geen cheerleader.”