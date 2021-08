Wie leest, wil naar Redu: het dorp dat papier en boeken ademt

Haar naam is Miep. 76 is ze, maar geen haar op haar hoofd dat er aan denkt haar drie verdiepen tellende tweedehands boekenwinkel De Eglantier te sluiten. Miep is kranig. En belezen. Op de winkeltoog wacht een stapeltje erotische strips. «Die moeten nog geprijsd worden», verduidelijkt ze. Haar zaak heeft het allemaal. Een politiek manifest van Gwendolyn Rutten ligt er naast een oud boek over seventies pin-ups. Maar evenzeer ligt er een Rode Ridder of een antiquarische Tijl Uilenspiegel te blinken. Minstens vijftienduizend boeken bezit ze. “En we hebben een aparte verdieping met Engelstalig werk”, klinkt het trots.