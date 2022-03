Werken Banksy uit collectie Robbie Williams leveren ruim 8 miljoen euro op

Het andere werk, ‘Girl with Balloon’, is geveild voor voor ruim 3,3 miljoen euro. Williams nam in 2006 het schilderij rechtstreeks over van Banksy, die meerdere exemplaren van het werk maakte. In 2018 werd een van de exemplaren van het wereldberoemde ‘Girl with Balloon’ deels door een versnipperaar gehaald. Het aangetaste schilderij kreeg de nieuwe titel ‘Love is in the Bin’ en leverde vorig jaar 22 miljoen euro op. Het Britse Veilinghuis sprak toen van een record.