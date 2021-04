Weduwe van striptekenaar Hergé eist 200.000 euro voor plagiaat Kuifje

Kunst & Literatuur PORTRET. Asterix-tekenaar Uderzo (92) overleden: liefst van al nam hij de Galliërs mee in zijn graf

25 maart Asterix-tekenaar Alberto Uderzo overleed gisteren in zijn slaap aan een hartaanval. Hij was al weken moe, reageerde zijn schoonzoon. In de afgelopen 60 jaar gingen er zo'n 380 miljoen albums over de toonbank. Op enkele uitschuivers na, reed de 92-jarige Fransman met Asterix een bijna foutloos parcours.