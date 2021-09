Waarom haalden we onze gastarbeiders uit Turkije? Of uit Marokko? En waarom werd onderwijs aan zijn lot overgelaten? Nieuwe “migratiegeschiedenis van België” geeft antwoorden

LiteratuurWaarom haalden we onze gastarbeiders uit Turkije? Of uit Marokko? Auteur Tom Naegels (45) mengde zich al 20 jaar in het publieke debat rond migratie, tot hij in de spiegel keek en ootmoedig moest toegeven dat ook hij weinig afwist van de geschiedenis ervan. Maar nu, na zes jaar onderzoek, weet hij er omzeggens alles van. En tot nut van het algemeen heeft hij die historische kennis gebundeld in het boek ‘Nieuw België - Een Migratiegeschiedenis 1944-1978’, het eerste deel van een tweeluik. “Dat er niets is gebeurd rond integratie, is pertinent onjuist.”