Volg hier live de veiling van Banksy’s iconisch kunstwerk ‘Love is in the Bin’

Love is in the Bin , het deels versnipperde kunstwerk van Banksy, wordt vandaag om 19 uur live verkocht via een online veiling van veilinghuis Sotheby’s in Londen. Verwacht wordt dat het werk tussen vier en zes miljoen pond zal opbrengen, omgerekend tussen 4,7 en 7,1 miljoen euro. U kan de veiling hier live volgen.

Toeschouwers reageerden geschokt toen het kunstwerk Girl with Balloon vlak nadat het verkocht was tijdens een veiling in oktober 2018, live voor de ogen van het publiek deels door een versnipperaar werd gehaald die ingebouwd was in het kader van het schilderij. De koper had zopas 1.045.000 Britse pond (1,23 miljoen euro) voor het stuk neergeteld.

Het werk kreeg de nieuwe titel Love is in the Bin en wordt vandaag opnieuw te koop aangeboden. Verwacht wordt dat het kunstwerk een veelvoud zal opbrengen van wat de koper er destijds voor heeft betaald.

“Sommige mensen denken dat het niet echt versnipperd werd. Dat werd het wel. Sommige mensen denken dat het veilinghuis erbij betrokken was, dat was niet zo”, schreef Banksy, wiens identiteit een goed bewaard geheim is, in 2018 op Instagram.

Antikunst

Volgens Sotheby’s gaat het hier om antikunst, net zoals Marcel Duchamps Fontaine, een porseleinen urinoir dat hij in 1917 op een voetstuk monteerde, of zoals een werk van Ai Weiwei, die zichzelf in 1995 fotografeerde terwijl hij een vermeende urne van de Chinese Han-dynastie opzettelijk liet vallen.

“Toen Girl with Balloon ‘zichzelf vernietigde’ in onze verkoopruimte, ontketende Banksy een wereldwijde sensatie die sindsdien uitgroeide tot een cultureel fenomeen,” zegt Alex Branczik, voorzitter van de afdeling moderne en hedendaagse kunst bij Sotheby’s. “Tijdens die gedenkwaardige avond vernietigde Banksy niet zozeer een kunstwerk door het te versnipperen, maar creëerde hij er in de plaats daarvan een.” Het nieuwe Love is in the Bin is anti-establishmentkunst, klinkt het.

