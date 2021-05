Veilinghuis accepteert cryptomunten voor veiling werk Banksy

De cryptomunten hadden al hun intrede gedaan in de wereld van digitale kunst. Een digitaal kunstwerk - Everydays: The First 5.000 Days van de Amerikaanse kunstenaar Mike Winkelmann, beter bekend als Beeple - werd verkocht voor omgerekend bijna 70 miljoen dollar bij Christie’s in maart, in de allereerste verkoop door een groot veilinghuis van een kunstwerk dat niet bestaat in fysieke vorm en waarvoor met cryptovaluta is afgerekend.