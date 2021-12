Veiling van kunstcollectie Jan Hoet "onverwacht groot succes"

Banksy’s iconisch versnipper­de kunstwerk ‘Love is in the Bin’ geveild voor bijna 19 miljoen euro: drie keer zoveel als verwacht

Love is in the Bin, het deels versnipperde kunstwerk van Banksy, ging vanavond onder de hamer voor maar liefst 16 miljoen pond (net geen 19 miljoen euro) op een veiling van veilinghuis Sotheby’s in Londen. Met de vergoeding voor het veilinghuis erbij komt het totaalbedrag op 18.582.000 pond (net geen 22 miljoen euro). Dat is flink meer dan verwacht. Aanvankelijk werd geschat dat het werk tussen vier en zes miljoen pond (4,7 à 7,1 miljoen euro) zou opbrengen.

14 oktober