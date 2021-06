Van magazijnier bij Rocco Grannata tot overval die zijn leven veranderde: Urbanus gidst door zijn leven in biografie

“Vaccin afgestaan”

“Ik ben een typische man. Multi, dat gaat nog, maar dat tasken is er te veel aan. Door corona kon ik mijn hoofd vrijmaken en me honderd procent concentreren op datgene dat ik al jaren wilde: een biografie schrijven. Een jaar heeft het geduurd.” ‘Urbanus, en van waar dit allemaal komt’ telt ­37 hoofdstukken. Vanaf zijn ­geboorte tot zijn eerste job als bakker, zijn legerdienst en hoe hij op het podium is beland, tot vandaag op zijn 71ste. Grappend en gezond. “Ik voel me goed”, zo zegt hij. Gespaard gebleven van corona, maar nog niet gevaccineerd. “Wel, in plaats van als BV voor te steken, heb ik mijn beurt afgestaan aan de meest kwetsbaren van de samenleving... (steekt hij de draak) Ik ben niet anti-vaccin, ik wil er absoluut één. Maar toen ik mijn oproep kreeg voor mijn eerste prik werd AstraZeneca in vraag gesteld. Ik ken mensen die op de spoed zijn beland. Ik vroeg om er even over na te denken, en dat mocht, maar nu sta ik helemaal achteraan in de rij. (lacht)”