Van de prostituee op het kerkhof tot de lichtekooi aan het klooster: nieuw boek duikt in geschiedenis van Belgische prostitutie

Lang voor de Rode Duivels, chocolade en bier was er nog een gegeerd exportproduct uit onze contreien. ‘Frows de Flaundres’ was tijdens de middeleeuwen zo’n beetje de Moulin Rouge van Londen, waar vrouwen van Vlaanderen tegen betaling aan rijke heren hun diensten boden. Ook in het vijftiende-eeuwse Firenze in Italië bleek een derde van de meisjes van plezier uit de Nederlanden te komen en in het Franse Avignon waren het in die tijden ook voornamelijk vrouwen uit Brussel en Doornik die van wanten wisten over hoe geld met seks te verdienen. Maar ook hier kwam wie wat geld en goesting op overschot had, wel snel aan z’n trekken, zo blijkt uit ‘Seks voor geld. Een geschiedenis van prostitutie in België’, het nieuwste boek van KU Leuven-historici Elwin Hofman, Magaly Rodríguez García en Pieter Vanhees. Hoewel ook eeuwen geleden weinig hoerenlopers de neiging voelden hun ervaringen neer te pennen in dagboeken is het toch een lijvig naslagwerk geworden.