Twee schilderijen van Magritte gaan voor twee miljoen euro over de toonbank

Schaarbeek 71,4 miljoen voor werk van René Magritte, maar het huis erop kan u gratis bekijken: “Hij schilderde onze trap”

Gisteren werd een versie van René Magrittes schilderij ‘Het Rijk der Lichten’ geveild voor meer dan 71 miljoen euro. Het werd zo het duurste schilderij van de wereldberoemde Belgische schilder en het op één na duurste Europese kunstwerk. “Eén van de meest gegeerde kunstwerken ter wereld in privéhanden”, klinkt het in kunstkringen. Wij gingen op zoek naar de plek waar Magritte zijn meesterwerk maakte, in het Brusselse Schaarbeek. “Toen we kwamen bezichtigen, was de schilderkamer nog intact, alsof hij er net nog had zitten schilderen.”

3 maart