Topdokter Tessa Kerre doorbreekt taboes over ‘de keizer aller ziektes’: “Ik hoor het nog: ‘Je gaat ons mama toch niet zeggen dat ze kanker heeft?’”

LiteratuurKankerspecialist en ‘Topdokter’ Tessa Kerre (46) vloekt nog vaak. Als een van haar patiënten overlijdt. Als de kanker weer woekert in een lijf dat al zolang kankervrij leek. Als iemand van het k-woord spreekt, uit schaamte. Ze schreef een boek over ‘de keizer aller ziektes’ en dat werd ook een inkijk in haar ziel. “Ik ben liever de eerlijke dokter dan de toffe dokter.”