Topdokter Réginald Moreels onthult jeugdtrauma in autobiografie: “Als mijn vader thuis was, dreigde er altijd huiselijk geweld”

In het boek ‘(Top)Dokter met een roeping’ schetst Réginald Moreels hartverscheurende taferelen, onder meer over kinderen die op landmijnen waren gestapt.

Na een eerste poging om de benen van het 7-jarige Cambodjaanse jongetje Koun te redden, bleek een dubbele amputatie onder de heupen de enige kans voor de jongen om te overleven.

“Het beeld van dat jongetje dat ik eigenhandig heb ontdaan van de helft van zijn lichaam staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand”, schrijft Réginald in een bijzonder pakkende passage. “Een jaar later was ik opnieuw in Siem Reap aan het opereren, en hoor ik dat iemand me wilde ontmoeten. Toen ik uit de operatiezaal kwam, herkende in Koun meteen. Op zijn armen had hij kilometers afgelegd om mij te komen groeten.”

“Ik vertoonde pathologisch eetgedrag”

Later werd Réginald Moreels in ons land eerst staatssecretaris en nadien minister van Ontwikkelingssamenwerking. In die periode vermagerde hij zienderogen en ontwikkelde hij een eetstoornis.

“Het is nooit helemaal bevestigd dat ik aan anorexia leed”, schrijft hij, “al vertoonde ik wel pathologisch eetgedrag. Dat was absoluut niet ingegeven door één of ander schoonheidsideaal, maar als ik boodschappen deed, bestudeerde ik de tabellen met calorieën wel tot in de kleinste details.” Hij geeft toe dat hij in die periode “niet de meest stabiele persoonlijkheid” was en zoekt de oorzaak van die mentale problemen bij zijn intensieve jaren in de politiek en onverwerkte ervaringen als chirurg bij Artsen zonder Grenzen.

“Ik heb nog steeds nachtmerries”

Inmiddels zegt Réginald Moreels zijn demonen overwonnen te hebben, maar hij geeft ook toe dat hij nu - op zijn 70ste - nog steeds nachtmerries heeft die teruggaan naar een angstpsychose uit zijn kinderjaren.

“Mijn vader kon heel opvliegend zijn”, herinnert hij zich. “Als hij thuis was, hing er haast voortdurend spanning in de lucht. Huiselijk geweld was een permanente dreiging. Ik probeerde me zoveel mogelijk verscholen te houden, wat de schuchterheid verklaart die me tot diep in mijn tienerjaren heeft gekenmerkt.”

Moreels zegt niet dat dit jeugdtrauma ook deel van de verklaring kan zijn voor zijn psychische problemen, maar geeft wel toe dat “de impact van de jeugd op het latere leven niet te ontkennen valt.” Een moedig boek.

LEES OOK