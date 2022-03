Toni Coppers schrijft boek over drugshandel in Antwerpen: “Mijn kinderen fietsen door buurten waar explosies gebeuren”

LiteratuurDe oorlog tussen Antwerpse drugsbendes met brandende auto’s op het Kiel en ontploffende granaten in Deurne-Noord, meer had bestsellerauteur Toni Coppers (60) niet nodig als achtergrond voor z’n nieuwe Liese Meerhout-thriller ‘Jacht’. “In mijn straat is het gelukkig rustig”, zegt Toni. “Maar mijn hoogbejaarde ouders zijn wel ongerust. Zij vragen geregeld of ik hier wel veilig ben.”