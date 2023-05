Tom Lanoye wordt ‘Chevalier’: schrijver krijgt hoge Franse cultuuronderscheiding

Kunst & LiteratuurAuteur Tom Lanoye (64) krijgt de titel van ‘Chevalier’ of Ridder in de Franse Orde van Kunst en Letteren. De huldiging vindt plaats op 17 mei en gebeurt door de Franse ambassadeur in België, François Sénémaud. Dat meldt zijn communicatieverantwoordelijke LNVT maandag in een persbericht.

De ministeriële Orde van Kunst en Letteren werd in 1957 in Frankrijk gecreëerd. Ze beloont mensen die zich door hun werk in de artistieke of literaire wereld hebben onderscheiden of die een bijdrage hebben geleverd aan de verrijking van de kunst en de letteren in Frankrijk en de wereld. Er zijn drie rangen in de orde: Chevalier, Officier en Commandeur.

“De Vlaamse cultuur en identiteit zijn meer beïnvloed door de Franse cultuur dan men vandaag wil toegeven”, aldus Lanoye in het persbericht van LNVT. “Er is meer uitwisseling tussen de Franse cultuur en de Vlaamse dan dat er wordt uitgewisseld tussen de Franse en de Nederlandse cultuur. De Vlaamse hedendaagse literatuur is sterk beïnvloed door schrijvers als Yourcenar, Proust, Camus en Sartre, maar omgekeerd hebben Vlaamse schrijvers ook invloed gehad op de Franse cultuur. Denk maar aan Georges Rodenbach en Emile Verhaeren; maar ook aan hedendaagse makers als Guy Cassiers, Ivo Van Hove, Anne Teresa De Keersmaeker en Tg Stan.”

Lanoye werd in Frankrijk in de eerste plaats bekend met zijn theaterwerk. Samen met regisseur Guy Cassiers bracht hij drie theaterstukken naar het Festival d’Avignon: ‘Mefisto for Ever’ in 2007, ‘Atropa’ in 2008 en ‘Bloed en rozen. Het lied van Jeanne en Gilles’ in 2011. Het laatste stuk werd speciaal voor het festival gemaakt. Recenter werd ook ‘Wie is bang’ vertaald naar het Frans.

Intussen leerde Frankrijk ook het prozawerk van Lanoye kennen, met als populairste werk ‘Sprakeloos’ dat door Alain van Crugten werd vertaald als ‘La langue de ma mère’.

