Tom De Cock en Leen Dendievel delen wijsheden via hun boeken én met elkaar: “Woorden kunnen levens veranderen. En daarvoor doen we het ook”

Noem hen liever geen Bekende Vlamingen die een nieuw boek uit hebben. Zeg liever: Leen Dendievel en Tom De Cock delen een passie voor schrijven, naast haar job als actrice en zijn jarenlange ervaring als radiopresentator. “De vooroordelen zijn er, hé”, vertelt Leen aan Dag Allemaal. “Toen ‘Hard’ (haar eerste boek, red.) verscheen, kreeg ik vaak te horen: weer een BV die een boek schrijft. Tot ze het lazen en merkten dat het een psychologisch onderzoek over liefdesverdriet is. Al moeten we ook niet flauw doen: door onze bekendheid bereiken onze publicaties waarschijnlijk een groter publiek. Veel mensen hebben mijn eerste boek gekocht omdat ze fan waren van mijn Thuis-personage Kaat. Tegelijk heb ik het gevoel dat ik intussen, na mijn vierde werk, wel een echt boekenpubliek heb vergaard.’ Tom knikt. ‘Wij hebben online een grotere voetafdruk dan onbekende schrijvers. Mooi meegenomen, want er blijven amper platformen over om je boeken te promoten.”