Thrillerauteur Mo Hayder overleden

Kunst & LiteratuurDe Britse auteur Mo Hayder, wiens echte naam Clare Dunkel was, is op 59-jarige overleden aan de gevolgen van ALS. Dat heeft haar uitgeverij laten weten.

Clare Dunkel kreeg de diagnose ALS pas in december. “Ze heeft dapper gevochten”, klinkt het bij haar uitgeverij. “Maar de ziekte vorderde in een alarmerend tempo." De schrijfster publiceerde haar eerste boek, ‘Birdman’, in 1999. Daarin voerde ze voor het eerst detective Jack Caffery op als hoofdpersoon. Hij keerde ook terug in opvolger ‘The Treatment', dat bij ons door Hans Herbots verfilmd werd als ‘De Behandeling’. Geert Van Rampelberg speelde daarin de hoofdrol. Herbots is momenteel ook bezig met de verfilming van een ander Mo Hayder-boek ‘Ritueel’.

De schrijfster publiceerde uiteindelijk tien boeken onder de naam Mo Hayder. In 2011 won ze award voor de ‘Crime Writers' Association Dagger in the Library’ voor haar oeuvre. Ze stond bekend als de ‘Queen of Fear’, omwille van haar grafische en expliciete beschrijvingen van het geweld dat haar personages moesten doorstaan. “Ze was nooit bang om de grenzen van de typische misdaadroman te verleggen", liet haar redacteur Selina Walker weten. “Haar beste scènes waren altijd angstaanjagend. Ze was de dapperste schrijver die ik ken, maar ze was ook leuk en grappig, iemand waarmee je tijd wilde doorbrengen. Het breekt mijn hard dat ze zo vroeg van ons is weggenomen."

De uitgeverij laat nog weten dat Dunkel met een nieuwe boekenreeks begonnen was onder de nom de plume Theo Clare. ‘The Book of Sand' zal in het begin van 2022 gepubliceerd worden, klinkt het. Dunkel deed er vier jaar over om het boek te schrijven. “Zo blij dat ik fictie mag schrijven in een volledig bedacht universum dat ik zelf gecreëerd heb."

Dunkel laat een dochter, Lotte, en echtgenoot Bob na.