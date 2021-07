Therapeute Lieve schreef boek over seksverslaving van haar man: “Hij beloofde mij eeuwige trouw, met op de eerste rij twee minnaressen”

Na de harde woorden van de (ex-)vriendin­nen van Raymond: wanneer ben je écht verslaafd aan seks?

26 februari “Seks is één van zijn voedingsbronnen, daaruit put hij de energie die hij nodig heeft om muziek te maken en op te treden. Hij néémt van zijn geliefde, en geven doet hij aan zijn publiek. Maar als die bron hapert, door ouderdom of leeftijd - en nu heb ik het wel degelijk over mezelf - dan wordt het moeilijk voor hem”, vertelde Sigrit Spruyt (55) openhartig over haar man Raymond van het Groenewoud in de docureeks Raymond naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Zijn (ex-)vriendinnen noemen hem zelfs seksverslaafd. Maar is er ook écht sprake van een verslaving of heeft Raymond gewoon een gezonde goesting? Wij vroegen raad aan seksuologe Kaat Bollen.