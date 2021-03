Telenovelle ‘Lisa’ krijgt nu ook boekenreeks: lees hier exclusief het eerste hoofdstuk

Kunst & literatuurDe fans van de telenovelle ‘Lisa’ mogen zich in de handen wrijven: de serie krijgt namelijk een tweede leven in boekvorm . De romans zijn een prequel op de tv-reeks en gaan dus over de tienerjaren van de verlegen blondine. De eerste twee boeken zijn vanaf vandaag te koop, hieronder kan u alvast een exclusieve voorpublicatie lezen.

Lisa’s haren druipen van het nat en er vormt zich al snel een grote plas water aan haar voeten. Ze staart naar de lichtblauwe tegelvloer van de schooltoiletten en is nog zo erg in shock van wat haar net is overkomen dat ze niet eens in staat is om te huilen. Ze staat daar maar, bewegingsloos en sprakeloos. Alleen in haar hoofd vormen zich woorden en zinnen.

Ik was bijna dood. Ik was echt bijna dood. Nee, ik overdrijf niet. Als Katja een paar minuten later was gekomen, dan was het te laat geweest. Ik kreeg geen lucht daar in die wc-pot.

“Lisa! Steek je hoofd onder de kraan.” Katja schudt aan haar mouw.

Ik weet niet eens wie me heeft vastgehouden. Ze waren wel met z’n vijven. Wat hebben ze toch tegen mij? Wat doe ik verkeerd? Ik ben stil, dat is waar, maar is stil zijn een reden om iemand de dood in te jagen? Jarenlang zitten ze me al te treiteren, maar zo erg als vandaag is het nog nooit geweest.

“Lisa, hoor je mij? Over een paar minuten zit de speeltijd erop en moeten we naar de klas. Je kan daar niet binnenkomen met de geur van pis om je heen.”

Pis, mijn God, ik ruik naar pis. Ja, natuurlijk ruik ik naar pis, hoe kan het anders? Ze hebben me in iemands urine geduwd. Ik mag er niet aan denken of ik ga nog overgeven ook.

“Wanneer ga jij nu eens eindelijk leren opkomen voor jezelf, Lisa? Ik ga er echt niet altijd zijn om je te komen helpen. Trouwens, ik ben drie jaar jonger dan jij. Je bent zestien, dan zou je toch echt al wel voor jezelf moeten kunnen zorgen.”

Ze heeft gelijk. Katja, mijn zus, heeft helemaal gelijk. Ik ben zestien, maar ik ben zo hulpeloos als een kind als het aankomt op sociale vaardigheden.

Quote Pas als haar zus verdwenen is, komt Lisa in actie. Ze draait de kraan open en steekt haar hoofd onder de water­straal. Ze moet doorzetten, want Katja heeft gelijk, ze kan niet met die geur van urine op haar hoofd de klas binnenstap­pen.

De schoolbel rinkelt schel en Katja haast zich naar de deur van het toiletlokaaltje dat aan de rand van het speelplein staat. “Steek nu in godsnaam je hoofd onder de kraan, Lisa. Ik moet ervandoor. Wij hebben nu wiskunde van Doornaerts en je weet hoe die is als er iemand te laat komt.”

Pas als haar zus verdwenen is, komt Lisa in actie. Ze draait de kraan open en steekt haar hoofd onder de waterstraal. Het koude water veroorzaakt een snijdende pijn in haar hoofd en haar tanden beginnen er zelfs van te klapperen. Maar ze moet doorzetten, want Katja heeft gelijk, ze kan niet met die geur van urine op haar hoofd de klas binnenstappen.

Als ze haar haren zo goed en zo kwaad als dat met het koude water lukt heeft schoongespoeld, wringt Lisa ze uit.

Een handdoek. Ik heb een handdoek nodig. Ik weet het, ik hoef er geen te zoeken, er zijn er hier geen. Handdoeken zijn niet hygiënisch op school. Het enige wat we hier hebben, zijn papieren doekjes.

Lisa neemt een paar van de papieren doekjes die op een stapeltje op de hoek van de lavabo liggen en begint er, in de mate van het mogelijke, haar haren mee te deppen. De papiertjes zijn echter in geen tijd doorweekt en er blijven natte papierkloddertjes achter in haar haren. Maar er is geen tijd om zich daar druk over te maken. Ze moet nu echt vertrekken of ze komt ook nog eens veel te laat in de les. Met de kap van haar hoodie over haar hoofd rent ze de speelplaats over.

“Kan die kap af alsjeblieft, Lisa”, is het eerste wat mevrouw Heyvaert zegt als ze Lisa de klas ziet binnenkomen. Lisa gaat zitten en duwt dan de kap naar beneden. “Een bad genomen, buurvrouw”, vraagt Joyce die naast haar zit spottend. “Als ik je een tip mag geven, gebruik in het vervolg een ander merk van shampoo, deze heeft een beetje een euh… hoe zal ik het zeggen. Nu ja, een beetje een pisgeurtje.”

De anderen om hen heen beginnen luid te lachen. Mevrouw Heyvaert roept hen tot de orde en als er met extra taken wordt gedreigd, wordt het al snel weer helemaal stil in de klas.

Ik haat hen. Wat haat ik al die klasgenoten van mij. Er is er niet een bij met wie ik het zelfs maar een beetje kan vinden. Ligt dat aan mij? Volgens mijn zus Katja wel. Ik moet assertiever worden, lef tonen en meer van me afbijten. Gemakkelijk gezegd als je zoals zij een vat vol zelfvertrouwen bent natuurlijk. Oké, ik moet me nu op de les concentreren en hopen dat de tijd zo snel mogelijk voorbijgaat.

“Goed, we hadden het vorig week over de verlichting”, zegt mevrouw Heyvaert. “Daarin kwam ook al even de naam van Kant ter sprake. Wie was Immanuel Kant ook alweer?”

De hele klas blijft stil. Niemand steekt de hand op. Integendeel zelfs. Ze lijken allemaal een beetje onderuit te zakken, in de hoop dat mevrouw Heyvaert hen niet zal aanduiden om haar een antwoord te geven. Alleen Lisa is een beetje rechter gaan zitten. Zij kent het antwoord op de vraag immers wel.

Ik weet wie Immanuel Kant was. Hij was een Duits filosoof ten tijde van de verlichting wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Van Kant zijn de uitspraken: ‘Durf te denken’ en ‘Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft’. Oké, dat moet ik zeggen. Als ik dat zeg, zal mevrouw Heyvaert tevreden zijn. Steek je hand op Lisa. Steek je hand op en antwoord. Zeg exact datgene wat Heyvaert wil horen. Ik probeer het, echt waar, maar mijn hand weigert elke medewerking. Ik weet wat er zal gebeuren als ik mijn antwoord geef. De anderen zullen me straks een strever noemen en hun pesterijen zullen alleen maar toenemen. Maar ik weet ook dat dat me niet zou mogen tegenhouden. Steek die hand op Lisa. Antwoord! Ik voel mijn vingers voorzichtig bewegen. Ja, goed zo, je kan het. Of toch niet… Mijn hand blijft nog steeds beneden.

“Lisa?”

Help, Heyvaert heeft me zien twijfelen. Ze weet dat ik het weet en ze verwacht nu ook dat ik het zeg, luidop, zodat de hele klas me kan horen.

“Komaan pissebedje, ga ervoor”, hoor ik achter me fluisteren.

“Lisa?” Mevrouw Heyvaert kijkt me afwachtend aan.

“Kant is… Hij is… Immanuel Kant is…”

“Ja?”

Lisa, je weet het. Zeg het dan toch.

“Hij zei… Hij zei… Durf te…”

Quote Iedereen lacht weer. Ik ben weer het middelpunt van hun spot. Mevrouw Heyvaert wordt boos, maar het gelach snijdt bij mij door merg en been.

Ik ben er bijna. Ik heb de eerste zin bijna uitgesproken, maar dan klap ik dicht. Ik vind de woorden niet meer. Tenminste, de woorden zijn er wel. Ze zitten in mijn hoofd. Alleen, als ik ze uit wil spreken, verdwijnen ze plots. Dan weet ik het niet meer. Mijn hoofd lijkt dan plots één grote leegte. Nee, dat is niet waar. Het antwoord is er nog steeds. Kant zei: durf te denken, Lisa. Zeg het dan: denken. Ik open mijn mond, maar nee, ik kom er niet meer uit.

“Te denken”, vult mevrouw Heyvaert dan maar zelf aan. “Kant zei: durf te denken en moedigde de mensen aan om op de wetenschap te vertrouwen.” Sam die vooraan zit, steek zijn hand op. Als hij het woord krijgt, vraagt hij: “Mevrouw, was Kant ook een stotteraar, net zoals Lisa?”

Iedereen lacht weer. Ik ben weer het middelpunt van hun spot. Mevrouw Heyvaert wordt boos, maar het gelach snijdt bij mij door merg en been. Ik ben geen stotteraar. Ze weten dat ik geen stotteraar ben. Ik kende het antwoord! Ik wist wat ik wilde zeggen. Ik zou zelfs gemakkelijk een half uur over de verlichting kunnen praten of over welk onderwerp dan ook uit de geschiedenis. Nee, dat is geen opscheppen wat ik doe. Ik meen het. Ik ben goed in geschiedenis. Ik ben er goed in omdat het me boeit. Ik vind het gewoon geweldig om te weten waar we vandaan komen, wat ons al die eeuwen al drijft, hoe mensen geëvolueerd zijn en wat de geschiedenis ons allemaal kan leren.

Hoe ik zelf geëvolueerd ben, is wel heel duidelijk: niet. Ik evolueer niet. Ik blijf vastzitten in mijn eigen gedachten. Zolang ik niet moet praten, functioneren mijn hersenen geweldig goed. Ik weet precies wat ik moet zeggen en wat ik ga zeggen, maar het loopt fout zodra ik mijn mond moet opendoen en me bewust word van het feit dat er mensen naar me luisteren. Op dat moment blokkeer ik en komt er geen woord over mijn lippen of wordt het een onsamenhangend gestotter waar niemand zelfs maar wijs uit raakt. Ik moet terugkomen op mijn woorden van daarstraks. Ik moet mijn klasgenoten namelijk niet haten. De enige die ik op gênante momenten als deze echt hartsgrondig haat, dat ben ikzelf.

