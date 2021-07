Tatyana Beloy over de keerzijde van social media: “In onze slaapkamer zijn smartphones verboden”

Ze is al jaar en dag de drijvende kracht achter SupaStar - een organisatie die naast musicalstages voor kinderen ook jongerenkampen rond sociale media organiseert - en dus weet Tatyana Beloy (36) perfect wat er wel en niet leeft binnen deze doelgroep. “Ik merk dat kinderen en jongeren vaak heel onzeker worden door sociale media. Ze krijgen voortdurend een perfect beeld voorgeschoteld, en dat knaagt aan hun zelfvertrouwen. Zeker omdat ze bijvoorbeeld niet beseffen dat pakweg de Kardashians een hele glam squad inhuren om er op een bepaalde manier uit te zien. Ik heb voor mijn boek met heel wat jongeren gesproken, wat voor mij echt wel een eye-opener was. Zo was er een meisje dat vertelde dat een jongen het met haar aanvroeg via Instagram, maar de volgende dag niet meer tegen haar wilde praten. Als ik dat hoor, ben ik blij dat het in mijn jeugdjaren toch iets simpeler was. Ik zou nu niet jong willen zijn, in ieder geval (lacht)”

Al is Tatyana - zo benadrukt ze meermaals tegen ons gesprek - niet tegen sociale media. “Mensen die mij kennen, weten dat ik online zeer actief ben. Ik geniet daar ook van, en geloof ook in de kracht van dat hele gebeuren. That being said: ik waak er wel over dat ik mijn schermtijd beperk. Zo heb ik een timer op mijn gsm staan die aangeeft wanneer ik al twintig minuten op Instagram aan het scrollen ben. Geloof me: je zit daar sneller aan dan je denkt.”

Leren visualiseren

Vanuit haar eigen ervaring wil Tatyana jongeren dan ook aansporen om hun gsm eens wat vaker aan de kant te leggen. “Het is niet de bedoeling dat ik - vanuit een of andere belerende impuls - jongeren ga zeggen wat ze moeten doen. Ik ben vertrokken vanuit iets dat ik vaak hoor: dat kinderen en jongeren zich vervelen als ze niet op hun smartphone zitten. Maar verveling hoeft niet slecht te zijn, integendeel. Ik denk juist dat het een ideale voedingsbodem is om creatief aan de slag te gaan. Met ‘What the #?!’ wil ik hen een duwtje in de rug geven”, aldus Tatyana.

In haar nieuwe boek ligt de focus dan ook vooral op dingen die je zelf kan doen. “Af en toe heb je daarvoor je smartphone nodig. Daarnaast staan er ook recepten in om zelf gezonde gerechten te maken of zijn er praktische opdrachten zoals een echte brief versturen. Ik ben als persoon ook heel veel bezig met zelfontwikkeling, dus ook dat heb ik in het boek aan bod laten komen. Er staan inspirerende quotes in, maar evengoed tips om te leren visualiseren en affirmeren. Ik wil kinderen leren dat er ook offline heel wat te beleven valt. En dat je heus geen berg likes nodig hebt om gelukkig te zijn.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm De cover van het nieuwste boek van Tatyana Beloy. © RV

Ouderwetse alarmklok

Zoontje Wolf (1) is nog te jong om zelf Instagam en Facebook te gebruiken, maar Tatyana heeft wel al een idee hoe ze zijn schermtijd in goede banen zal leiden. “Ik heb mezelf gerealiseerd dat je niet altijd binnen de vijf minuten op een berichtje of mail moet antwoorden. Of dat je alles moet delen op sociale media. Als ik met Wolf aan het spelen ben, zijn er zoveel schattige momenten. Ik zou die graag allemaal fotograferen, maar ik doe het bewust niet. En de reden is erg simpel: ik wil met hém bezig zijn, en daar hoort een gsm niet bij.”

Quality time moet echt quality time zijn, met andere woorden. “Da’s precies wat ik mijn zoontje later wil bijbrengen”, lacht Tatyana. “Dat is tevens ook iets dat ik mijn pluszoontje nu al duidelijk probeer te maken. Tijdens familiemomenten leggen we onze gsm aan de kant, bijvoorbeeld. Als ik met mijn vriendinnen afspreek, doe ik dat ook. Ik wil met hen babbelen, en niet voortdurend naar een schermpje staren”, klinkt het. “Ik denk dat het - zowel voor ouders als voor kinderen - van belang is om een soort van ‘sociale media hygiëne’ te creëren. Om een voorbeeld te geven: mijn man Konrad en ik hebben de afspraak om geen gsm mee te nemen in onze slaapkamer. Je hebt dat ding niet nodig om als wekker te functioneren. Een ouderwetse alarmklok werkt net zo goed. (lacht)”

‘What the #?!’ verschijnt midden juni en kost € 19,99. Meer info via borgerhoff -lamberigts.be

LEES OOK