Tanzaniaanse auteur Abdulrazak Gurnah krijgt Nobelprijs voor Literatuur

Abdulrazak Gurnah werd in 1948 geboren in Zanzibar, maar trok op zijn achttiende naar het Verenigd Koninkrijk, omdat het voor hem als etnische minderheid niet veilig was in zijn thuisland. Momenteel woont hij in het Britse Canterburry. Hij schreef in zijn carrière tien boeken, waaronder “Paradise”, “By the sea” en “Memory of departure”. Hij was ook professor Engels en postkoloniale cultuur aan de Universiteit in Kent.