Succesmusical ‘Daens’ stopt er op 1 oktober definitief mee

Op 21 februari 2020 gaat de vernieuwde versie van ‘Daens' in première, maar helaas niet voor lang. Na amper één week stak corona een stokje voor de voorstellingen. Zeventien maanden later trekt Vlaanderen opnieuw naar het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

In 2008 lokt ‘Daens’ al veel bezoekers naar het voormalige postgebouw Antwerpen X. Daarom besluit Studio 100 in 2020 om nieuw leven in de musical te blazen. Met succes, de 2.0-versie trekt meer dan 225.000 bezoekers. Een ijzersterke cast, waaronder Free Souffriau, Jelle Cleymans en Jan Schepens, dragen bij aan dat succesverhaal.

Peter Van de Velde krijgt de eer om in de huid van het hoofdpersonage Adolf Daens te kruipen. “Toen Gert Verhulst me vroeg of ik de hoofdrol wilde spelen in de musical ‘Daens’ was ik enorm vereerd. Het is een rol waar je als acteur echt je tanden kan inzetten. Meer dan 100 keer mocht ik in de huid kruipen van Adolf Daens en elke keer weer was dat een absoluut voorrecht”, blikt de acteur terug.