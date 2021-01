Stripbiografie van André Hazes senior eindelijk voltooid: “Bij de minste gelegenheid zoekt hij ruzie, soms slaat hij de boel kort en klein”

Kunst & Literatuur De grootste zoektocht in de Britse geschiede­nis: zo zette de mysterieu­ze verdwij­ning van Agatha Christie de wereld op z'n kop

22 november Agatha Christie is dankzij haar ongeëvenaarde oeuvre aan detectiveromans de bestverkochte auteur aller tijden. Op haar 36ste bezorgde ze de wereld echter de meest intrigerende en spannende nagelbijter van haar carrière toen ze plots spoorloos verdween, en de grootste zoektocht in de Britse geschiedenis werd geopend. Was ze ontvoerd of had ze haar verdwijning zelf in scène gezet?