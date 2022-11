Stephen King grapt over blauw twittervinkje: “Zolang je maar op blauw stemt”

Literatuur Armoede, verslavin­gen, een depressie en een gruwelijk ongeval: horror­schrij­ver Stephen King moest veel obstakels overwinnen

In september vierde Stephen King zijn 75ste verjaardag en bracht hij zijn 65ste roman uit, ‘Fairy Tale’. De kans dat je tijdens Halloween een griezelfilm ziet die gebaseerd is op een van zijn boeken, is overigens groot. Zijn verhalen lenen zich daar uitermate voor en filmmakers maken er dankbaar gebruik van. De Amerikaanse schrijver draagt dan ook niet voor niets de titel ‘King of Horror’. Al was het grootste deel van z'n leven niet bepaald als koninklijk te omschrijven. Hij groeide op in armoede, was jarenlang zwaar verslaafd aan drugs en heeft z’n eigen vader nooit leren kennen. “Hij ging om een pakje sigaretten, en hij is nooit meer teruggekomen.”

