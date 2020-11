Sinds gisteren kent iedereen Giovanni Kemper: zo teken je zijn personage uit ‘Nachtwacht’

LITERATUUR Op het nachtkast­je van... 8 schrijvers tippen hun favoriete boeken voor herfst en winter

31 oktober Geen Boekenbeurs in Antwerpen dit jaar. Maar dat betekent nog niet dat we het deze herfst en winter zonder leesvoer moeten stellen. Wel integendeel. Op het nachtkastje van deze acht Vlaamse schrijvers stapelen de goede boeken zich in ieder geval al aardig op. Goed voor een stapel leestips om vooral niét bij in slaap te vallen!