Schrijver Tjen Mampaey eert verzetsheld Clement Dielis in nieuw boek: “Hij werd vreselijk gemarteld”

Zin geven aan het zinloze: 50 Oekraïense kunste­naars laten wrede realiteit van oorlog zien met aangrijpen­de expositie

Traditioneel Oekraïens borduurwerk met wapens en militaire helikopters, een portret van de Russische dichter Aleksandr Poesjkin beklad met graffiti, foto’s van keurig geklede schoolverlaters die in de ruïnes staan van een gebombardeerd gebouw in Charkiv: het is allemaal te zien op een tentoonstelling van de nieuwste kunstwerken van Oekraïne. De expositie opende vorige week in Brussel en reist nu doorheen heel Europa.

1 augustus