Schrijver en dichter Remco Campert (92) overleden

In een persbericht noemt de uitgeverij Campert “een virtuoos auteur en een van de meest geliefde schrijvers” van de Nederlandstalige literatuur. Campert is bij het grote publiek vooral bekend voor zijn roman ‘Het leven is vurrukkulluk’ (1961). Net als ‘Tjeempie! of Liesje in Luiletterland’ (1968) groeide ‘Het leven is vurrukkulluk’ uit tot een hedendaagse klassieker. Verder was hij ook een gevierd dichter: in 1976 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor zijn poëzie. In 2015 volgde de Prijs der Nederlandse Letteren.