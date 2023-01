Schrijft bekend Vlaanderen zich rijk? “Ooit kreeg een BV 50.000 euro voorschot, maar dat boek werd een grote flop”

Kunst ‘Jonge Picasso’ Andres (10) verovert kunstwe­reld: “Zijn werken gingen al voor 239.000 euro de deur uit”

Andres Valencia uit San Diego is nog maar 10 jaar oud en is nu al een grote naam in de hedendaagse kunstwereld. Zijn schilderijen in surrealistische stijl werden al aangekocht door verschillende rijke verzamelaars, waaronder Tommy Mottola en Jessica Goldman Srebnick.

27 september