Schrijfster Esther Verhoef zoekt Belgische vrouw die haar boek vertaalde

Rendez-Vous uit 2016 is een psychologische thriller die zich afspeelt in Frankrijk. Het boek werd ook verfilmd. Esther Verhoef is nu op zoek naar de vertaalster van het boek. “Lieve Belgische lezers, ik heb jullie hulp nodig”, vraagt ze op Facebook. “Ene “Michelle” heeft mij een hele tijd geleden via de uitgever een Franse vertaling gestuurd van Rendez-vous. Een fantastisch cadeau! Door omstandigheden ben ik/zijn we haar gegevens kwijtgeraakt. Ik meen me te herinneren dat Michelle 60+ is, en dat zij aan de Belgische kust woont. Hopelijk vinden we haar”. Wie Esther kan helpen, kan een bericht achterlaten op haar Facebookpagina.