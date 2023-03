Schrijfster en journaliste Valérie Lempereur vertelt haar verhaal: “Tot mijn 18e zwierf ik van tehuis naar tehuis”

INTERVIEW. Jeugdau­teur Marc de Bel over het ‘cancellen’ van Roald Dahl en schrijver zijn in een wo­ke-maatschap­pij: “Sommigen vonden een tongzoen in een kinderboek al pornogra­fie”

Nee, Marc de Bel (68) is niet anti-woke; hij heeft zelfs al een woke-versie geschreven bij een verhaal dat dit najaar verschijnt. “Ik heb alles omgedraaid en dan vraag je je echt af: hoe los ik dát nu op?” Maar onze bekendste jeugdschrijver is niét akkoord met het ‘cancellen’ van zijn illustere collega Roald Dahl. “Dit is censuur. Punt. Roald Dahl moet zich nu duizend keer omdraaien in zijn graf.” Marc wéét trouwens hoe het voelt, om woorden met dikke, zwarte stift in zijn boeken geschrapt te zien.