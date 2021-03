Schilderij van Van Gogh geveild voor ruim 13 miljoen euro

Het schilderij maakte ooit deel uit van Van Goghs serie schilderijen waarop de legendarische uitgaansgelegenheid Moulin de la Galette in Montmartre in Parijs is afgebeeld. Het is meer dan een eeuw in het bezit van een Franse familie geweest en was voor derden nooit te bezichtigen. Recent was het, in het kader van de veiling, kortstondig voor belangstellenden te bekijken bij Sotheby 's in Amsterdam.