Schilderij van Churchill brengt 1,8 miljoen dollar op

Veilinghuis Phillips schatte de waarde tussen 1,5 miljoen en 2 miljoen dollar, een pak minder dan van de 11,6 miljoen (10,5 miljoen euro) die een ander schilderij van Churchill opbracht bij Christie's in maart. De koper was toen de bekende actrice Angelina Jolie .

Churchill had het landschap 40 jaar in zijn bezit voordat hij het in 1961, vier jaar voor zijn dood, schonk aan zijn vriend, de legendarische tycoon Aristoteles Onassis, vertelde Jean-Paul Engelen, vicedirecteur van Phillips voor de verkoop.

Voormalig marinefregat

De Christina was overigens een voormalig Canadees marinefregat van bijna 100 meter lang. Het had deelgenomen aan de landing in Normandië, voordat Onassis het fregat na de oorlog voor 34.000 dollar (zo'n 28.5000 euro) kocht en voor zo'n 4 miljoen dollar (zo'n 3,35 miljoen euro) luxueus liet verbouwen om er "een van de meest ongelooflijke drijvende bouwwerken" van te maken. Het was een van de favoriete plekjes van de jetset van die tijd, aldus Engelen: van Elizabeth Taylor tot John F. Kennedy, over Maria Callas en Richard Burton, Grace Kelly en prins Rainier, veel van de grote namen van die tijd kwamen er ooit aan boord.