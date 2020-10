Schilderij van Brueghel De Jonge voor 280.000 euro geveild in Hannut

Politie is dieven te slim af: uit Italiaans kerkje gestolen Brueghel blijkt kopie

14 maart Onbekenden zijn gisteren in het Noord-Italiaanse Castelnuovo Magra aan de haal gegaan met een kostbaar doek van Pieter Brueghel de Jonge dat in de kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena hing. Dat was althans wat journalisten in Italië te horen kregen. Nu blijkt dat het schilderij helemaal niet zo waardevol was.