Schilderij dat jarenlang in Frans appartement lag verkocht voor 2,8 miljoen euro

Tielt-Winge Tielt-Win­ge koopt schilderij van Joos Van Craesbeeck: “Zijn roots liggen hier: hij begon als bakker, en leerde schilderen in de gevangenis”

Joos van Craesbeeck (of Josse Van Craesbeeck) is een 17e eeuwse schilder wiens familie afkomstig is uit het gehucht “Kraasbeek” in de gemeente Tielt-Winge”. Maar om zijn werk te kunnen bewonderen, moet je al afzakken naar bijvoorbeeld het Louvre in Parijs, en dat is geen alledaagse verplaatsing voor heel wat inwoners van Tielt-Winge. Maar daar komt nu verandering in. De gemeente kwam het werk ‘Tronie’ van de toonaangevende 17de eeuwse schilder toevallig op het spoor en kon het op de kop tikken. “Iedere inwoner zal het werk kunnen bezichtigen. Niet in een museum, maar op een originele manier, en gratis”, geeft de burgemeester nog mee.

28 januari