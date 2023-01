Sarah De Bie, vrouw van Wout van Aert, schreef kinderboek over ouderliefde: “Als papa vertrekt, wordt drie even twee”

Damien Hirst verkoopt eigen kunstwer­ken als NFT's en steekt ze dan in brand

De Britse kunstenaar Damien Hirst had het aangekondigd en hij voert het nu ook uit. Kopers van de werken uit zijn laatste project ‘The Currency’ konden het fysieke exemplaar kiezen of dat laten verbranden en enkel de digitale versie in de vorm van een NFT behouden. Duizenden kopers kozen het laatste en Hirst is in zijn galerij in Londen dinsdag met het verbranden begonnen. Hij gaat daarmee nog door tot eind oktober.

13 oktober