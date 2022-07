Ruil uw strandstoel eens voor een zitje aan het podium: deze 10 Theater Aan Zee-tips zijn de moeite waard

1. ‘Boy’ (Kyoko Scholiers)

“Het lijkt lang geleden dat een voorstelling nog zo kwistig schilderde met alle kleuren van het emotioneel palet als ‘Boy’”, schreven wij in september na de première van Kyoko Scholiers’ drama in Opera Ballet Vlaanderen. Vier maanden later stond ‘Boy’ in ons lijstje met de beste voorstellingen van 2021, en nog eens zeven maanden later staat de voorstelling over de tienjarige Boy, een jongen met een afwezige vader en een labiele moeder, op Theater Aan Zee.