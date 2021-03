Ronin de Goede fotografeerde de tatoeages van de Japanse maffia: “Ik ben altijd heel gastvrij behandeld, als een koning”

Ronin de Goede: “Mijn liefde voor Japan is ontstaan door mijn eerste liefje. Zij speelde kendo, was helemaal gek van manga’s en op een bepaald moment besloot zij een Japanse tatoeage te nemen en wilde ik er ook wel een. (lacht) Later heb ik als vriendendienst voor een kennis een tijdje een Japanse tatoeëerder op doortocht in Europa in huis genomen en die nodigde mij op zijn beurt uit in Tokio. Ik viel er meteen met mijn neus in de boter. Ik mocht eindeloze tatoeagesessies bijwonen, waarbij ik niet van mijn plek week. Ik bleef urenlang kijken, zelfs zonder foto’s te maken, uit een soort loyaliteit of respect. Soms zeiden ze me: ‘Je bent een soort vlieg aan de muur, een schaduw. Je bent een Nederlander van twee meter, maar we zien je niet meer.’ Dat getuigde van een Japanse geest, zeiden ze. Daarna ging het dan naar het badhuis, waar je met elkaar, maar ook met de klanten, in bad gaat en daar zie je dan voor het eerst de full body tattoos in volle glorie. Daarna wordt er gegeten en gedronken, het gaat er allemaal heel erg sociaal aan toe.”