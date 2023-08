Reportagemaker Annick Ruyts komt met boek over plotse ontslag bij VRT: ‘Bedank voor bewezen diensten’

Is ‘lelijke gravin’ op beroemd Vlaams schilderij eigenlijk een travestiet?

In de volksmond staat het schilderij te boek als ‘De lelijke gravin’. Maar portretteerde de Vlaamse schilder Quinten Matsijs in 1513 wel een vrouw? Ruim vijf eeuwen later gaat het werk opnieuw volop over de tongen. En kunstkenner Emma Capron is er zeker van: het gaat zo goed als zeker om een travestiet.