Replica van Mona Lisa op veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro

De kopie van uitstekende makelij, waarop veertien gegadigden hadden geboden, werd door een buitenlandse kunstverzamelaar gekocht, zei het veilinghuis in Parijs. De veiling was een week geleden van start gegaan. Het werk was bij de aanvang op 200.000 à 300.000 euro geschat.

Het schilderij haalde de krantenkoppen tot in de Verenigde Staten, nadat een verzamelaar het werk voor een spotprijs had gekocht van een antiquair in de regio rond de Zuid-Franse stad Nice, aldus het veilinghuis.

Raymond Hekking, die gepassioneerd was door kunst, verdedigde tot in de jaren zestig de authenticiteit van ‘zijn’ schilderij tegenover kunsthistorici en de media. De Mona Lisa werd in 1914 gestolen uit het Louvre en Hekking was ervan overtuigd dat het schilderij dat werd teruggebracht naar het museum, niet echt was. Hij bleef volhouden dat het werk in zijn bezit de echte Mona Lisa van Leonardo Da Vinci was. Na zijn dood in 1977 bleef het schilderij in handen van de familie van Hekking.