Rembrandt-schilderij van 90 miljoen euro keert na lange omzwerving terug naar kerk in klein Frans dorpje

Een Frans dorpje dat eigenaar is van een zeer kostbare Rembrandt uit het jaar 1631 heeft zijn schat weer terug. Het schilderij, Christus aan het Kruis, van de wereldberoemde Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn (1606-1669) is teruggezet in een nieuwe beveiligde en geventileerde behuizing in de kerk van het dorpje Le Mas-D’Agenais, op zo’n 75 kilometer van Bordeaux.

Het schilderij werd in 1804 door een soldaat uit Napoleons legers op een veiling in Duinkerke gekocht. Hij wist niet dat het om een Rembrandt ging en schonk het werk een jaar later aan de parochie. Honderd jaar later werd het eigendom van de gemeente door een wet over de scheiding van kerk en staat.

Lees ook Op twee na hoogste veilingopbrengst ooit voor Sotheby’s: ruim 387 miljoen euro voor onder meer Picasso en Monet

In 1918 kreeg het werk wel erkenning als historisch monument, maar nog steeds niemand wist dat het schilderij van de hand van Rembrandt was. Dat werd pas in 1959 vastgesteld tijdens een opknapbeurt in het Louvre in Parijs.

De gemeente Le Mas-D’Agenais plaatste het schilderij decennialang in een soort houten kast en uiteindelijk in een totaal onbeveiligde vitrine. Toen die zes jaar geleden ook nog kapot ging werd het schilderij naar de kathedraal van Bordeaux overgebracht. Maar nu is het werk dus teruggebracht naar Le Mas-D’Agenais De waarde van het werk zou zeker op negentig miljoen euro uitkomen.