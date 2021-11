Recordbedragen voor schilderijen van Frida Kahlo en Pierre Soulages op veiling in New York

Voorts werd op de veiling in New York ook 20,2 miljoen dollar (zo'n 178 miljoen euro) betaald voor een schilderij van Pierre Soulages, dat meer dan dertig jaar in een privécollectie was opgenomen. Het gaat om een recordbedrag voor de 101 jaar oude Franse kunstenaar. Het schilderij uit 1961 komt uit de ‘rode periode’ van de hoogbejaarde Franse kunstenaar, die juist bekendstaat om zijn beheersing van zwarte tinten.