Recordbedrag van bijna 20 miljoen voor werk Banksy, opbrengst gaat naar de zorg

Sotheby's New York veilt Bijbels tafereel van Rembrandt en schat het op zeker 20 miljoen dollar

24 januari De New Yorkse vestiging van veilinghuis Sotheby's veilt donderdag Rembrandts ‘Abraham en de Engelen’, een paneel uit 1646. Het is nu nog in handen van een particulier. Sotheby's verwacht dat de opbrengst uitkomt tussen de 20 en 30 miljoen dollar of grofweg tussen 16 en 25 miljoen euro.