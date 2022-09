PORTRET. Uitvindster van het decolleté, eerste officiële minnares, nu Mona Lisa van Antwerpen: wie is Agnès Sorel?

Een schijfje augurk uit een cheesebur­ger op het plafond plakken? Dat is dan 6.150 euro

Pluk een schijfje augurk van je cheeseburger van McDonalds, smijt het op een wit plafond en je krijgt… ‘Pickle’, een kunstwerk dat geschat wordt op 6.150 euro. Het werk, dat in de Michael Lett Gallery in Auckland, Nieuw-Zeeland hangt, is van de Australische kunstenaar Matthew Griffin. Die gooide het schijfje augurk met ketchup op het plafond van de tentoonstelling, waar het sindsdien roerloos is blijven hangen.

30 juli