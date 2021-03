Porseleinen kom gekocht bij tuinverkoop levert meer dan 600.000 euro op

Literatuur Jan Terlouw stopt met schrijven van kinderboe­ken: “Ik heb er geen verstand meer van”

28 januari De Nederlandse Jan Terlouw (89) stopt met het schrijven van kinderboeken. Dat vertelt hij donderdag in de literaire podcast ‘De Grote Vriendelijke Podcast’. De 89-jarige auteur en oud-politicus praat in de podcast over de vijftigste verjaardag van zijn beroemde boek ‘Koning van Katoren’, dat in 1971 verscheen.